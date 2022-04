Lewandowski, Il Bayern fiducioso sulla sua permanenza

Il club tedesco fa sapere di non aver ricevuto nessuna comunicazione da parte di Lewandowski e del suo staff sul suo futuro

Lewandowski in queste ore è stato avvicinato al Barcellona, ma sul suo futuro non c’è niente di deciso. Il Bayern Monaco ad oggi non ha ancora ricevuto nessuna indicazioni sulle volontà future del giocatore da parte sua o del suo entourage.

Il Barcellona si è messo in contatto con il manager del calciatore, che richiede un contratto triennale e punta sulla volontà di Xavi di averlo in blaugrana la prossima stagione