Lewandowski va al Barcellona: clamorosa indiscrezione dalla Polonia. L’attaccante del Bayern pronto a dire addio

Secondo quanto riferito dal portale polacco TVP Sport, Robert Lewandowski avrebbe preso un’importante decisione per la prossima stagione. L’attaccante, infatti, avrebbe deciso di lasciare il Bayern Monaco per trasferirsi al Barcellona.

Lewandowski viene valutato attorno ai 65 milioni di euro, anche se il Barça cercherà di far leva sulla volontà del giocatore di trasferirsi in Spagna per abbassare le pretese economiche dei bavaresi.