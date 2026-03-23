Lewandowski lascia il Barcellona? L’annuncio scuote le pretendenti, cosa ha detto l’attaccante sul suo futuro! Novità importanti

Lewandowski lascia il Barcellona? Annuncio dell’attaccante sul suo futuro, ecco cosa ha detto in vista della prossima stagione

Il palcoscenico del calciomercato internazionale si prepara a vivere un’estate di fuoco, e il nome in cima alla lista dei desideri di molti top club è quello di Robert Lewandowski. Il centravanti polacco si sta ritagliando il ruolo di potenziale parametro zero tra i più prestigiosi e ambiti dell’intera scena calcistica europea. Nonostante la carta d’identità non sia più verdissima, il suo innato e letale fiuto del gol resta assolutamente intatto. Questa inesauribile vena realizzativa continua ad attirare la forte attenzione delle dirigenze mondiali, perennemente a caccia di esperienza, carisma e leadership da inserire all’interno dei propri spogliatoi.

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I sondaggi della Juventus e la spietata concorrenza estera

Tra le pretendenti più accreditate spicca prepotentemente la Juventus. Nelle scorse settimane, la dirigenza bianconera ha infatti effettuato i primi sondaggi esplorativi con l’entourage dell’attaccante. L’obiettivo della Vecchia Signora è chiaro: valutare con estrema attenzione sia la fattibilità economica dell’operazione, legata al pesante ingaggio, sia la reale compatibilità tecnica del giocatore con il progetto in corso.

Tuttavia, la corsa per assicurarsi le prestazioni del bomber, attualmente in forza al Barcellona, si preannuncia a dir poco serratissima. La concorrenza estera non manca e dispone di risorse illimitate: diverse e ricchissime realtà della Premier League inglese e della Saudi Pro League araba sono pronte a ricoprire d’oro l’ex stella del Bayern Monaco per convincerlo a sposare i loro progetti.

Le parole di Lewandowski e le richieste di mister Spalletti

Nel frattempo, il diretto interessato preferisce mantenere un profilo decisamente cauto e diplomatico, non chiudendo pubblicamente alcuna porta ma, al contempo, ribadendo la ferma validità del suo attuale legame con il club blaugrana. Ecco le sue dichiarazioni ufficiali, che tengono inevitabilmente in bilico il suo futuro professionale:

«Non è cambiato nulla riguardo al mio contratto con il Barcellona» .

. «Avrò tempo per sedermi e pensare al futuro e alle mie opzioni».

Queste parole confermano una chiara e ponderata fase di riflessione profonda da parte dell’attaccante. Per la Juventus, l’eventuale e suggestivo arrivo di Lewandowski alla Continassa rappresenterebbe esattamente quell’innesto di immensa personalità richiesto a gran voce da Luciano Spalletti. Un colpo da maestro, ideale per alzare il livello qualitativo e colmare quel pericoloso vuoto di carisma palesato dalla rosa nei momenti cruciali e più tesi della stagione sportiva.