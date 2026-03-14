Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che…». Le parole dell’attaccante

Intervistato da Sportweek, l’attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski, ha risposto così in merito al proprio futuro. Il polacco nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Juventua.

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FUTURO – «Sul mio futuro sinceramente oggi non c’è niente da dire, sono sincero. L’obiettivo è arrivare a fine stagione col maggior numero possibile di vittorie, goal e titoli. Poi vedremo. Non ci penso e non ho deciso, al momento non è una priorità».

SERIE A – «Mai stato vicino alla Serie A? Nel 2010 ero ancora in Polonia e stavo per passare al Borussia Dortmund. Il Genoa voleva acquistarmi, così mi invitarono a una partita contro la Sampdoria. Ero curioso di vedere com’era il club, lo stadio, l’ambiente. Anche per essere corretto con chi aveva mostrato interesse per me, venni ad assistere al derby a Marassi. Quella è stata l’unica volta che ho avuto a che fare con una squadra italiana. Il campionato italiano lo vedo molto competitivo, di solito è combattuto e non vince sempre la stessa squadra. In Champions League avete avuto le finali della Juventus e poi quelle dell’Inter, non mi sembra in crisi».

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