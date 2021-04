Lewandowski sfida Haaland: «Può essere il migliore, ma io non abdico»

Robert Lewandowski esalta Erling Haaland, ma lancia anche la sfida all’attaccante norvegese

Lo scontro generazionale tra attaccanti è in atto. Roberto Lewandowski contro Erling Haaland. E in una intervista a CBS Sport, il bomber del Bayern Monaco ha esaltato le qualità del norvegese, lanciandogli però anche la sfida.

FAME E QUALITA – «Haaland è un grande calciatore. Ancora molto giovane e con tantissimo potenziale. Se lo guardi in faccia vedi quanta fame abbia. E quanta voglia ci sia nel segnare tanti gol. Ha sicuramente l’opportunità di diventare il miglior attaccante del mondo. Attenzione però, perché quando tutto va bene non è sempre facile. Segna tanti gol ma è molto giovane. Personalmente credo sia fantastico avere un talento simile in Bundesliga e affrontarlo in campionato».

SUO SOSTITUTO AL BAYERN – «Ripeto, è un giocatore che può diventare il migliore. Dal canto mio, però, non ho intenzione di andare via. Voglio giocare al massimo livello per ancora qualche anno quindi sono felice dove sono…».