Lewandowski: «Xavi ha un piano per riportare il Barcellona al top». Parla l’attaccante del Bayern Monaco

Robert Lewandowski parla alla BILD da nuovo giocatore del Barcellona.

«Xavi mi ha detto che lavoreremo bene insieme e che possiamo raggiungere grandi obiettivi. Ha un piano chiaro su come riportare il Barcellona al top. Sono qui per i trofei. So che tra poco avrò 34 anni, ma mi sento molto forte fisicamente e mentalmente».