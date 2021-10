Lichtsteiner allo Stadium per Juve Roma: «Il club bianconero è la mia vita»

Lichtsteiner allo Stadium: «La Juve è la mia vita. Chiesa impressionante». Le dichiarazioni dell’ex terzino bianconero

Stephan Lichtsteiner, ex terzino bianconero, ha parlato a Juventus TV prima di Juve-Roma.

Queste le sue parole: «Sono molto emozionato, ho vissuto sette anni qui e non torno da tre anni. È bellissimo tornare. Da ex laziale era sempre uno stimolo in più, è sempre una partita molto importante e sentita. Spero che la Juve continui sulla strada che ha ritrovato, sono in crescita. Vedremo che partita sarà, la Juve non può più perdere terreno. Chiesa sta facendo molto bene, mi sta impressionando lui dei nuovi. Fa la differenza davanti. La Juve è gran parte della mia vita, qui sono diventato grandissimo, abbiamo vinto sette scudetti insieme. Sono juventino dentro».