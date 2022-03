Liga, Barcellona unico club in rosso. Il piano di Laporta

Liga, pubblicati i dati sul limite salariale: il Barcellona è l’unico club in rosso. Il piano di rientro di Laporta

La Liga spagnola ha pubblicato i dati relativi al LCPD, ovvero l’importo che ogni squadra può spendere per i cartellini e per gli ingaggi del personale sportivo. Il Real Madrid ha un attivo di 739 milioni di euro. In verde anche il Siviglia 199 e l’Atletico Madrid 161.

L’unico club del campionato in negativo è, senza sorprese, il Barcellona, con un passivo di 144 milioni di euro.

Il presidente Laporta, però, ha un piano di rientro: in primo luogo, l’accordo con CVC porterebbe 270 milioni in Catalogna; l’altra operazione è la cessione del 49% dei Barça Studios, la società di creazione di contenuti multimediali sui blaugrana.