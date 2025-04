La Francia e la Ligue 1 tremano ancora per i diritti TV. Possibile interruzione degli accordi con Dazn: i dettagli

Trema ancora il calcio francese in tema diritti TV, con Dazn che vorrebbe interrompere l’accordo con la Ligue 1 già al termine di questa stagione

Non si calmano le acque in Francia in materia di diritti TV. La situazione già critica per la Ligue 1, massimo campionato francese, non sembrerebbe migliorare in vista della nuova stagione, anzi.

Come riportato da RMC Sport, infatti, Dazn e la Ligue 1 proseguono i propri scontri con i rapporti che sarebbero ormai ai minimi storici.

Mentre i club della Ligue 1 devono ancora ricevere 140 milioni di euro di diritti televisivi nazionali (in due rate) entro la fine della stagione, le discussioni tra la LFP e Dazn sono rimasti bloccati. Una situazione che non piace all’emittente, che al momento minaccia di non voler pagare le rate restanti: non solo, ci sarebbe la volontà di interrompere la collaborazione.

Diversi problemi, non risolti, ai quali si aggiungerebbero anche le stime non rispettate degli abbonamenti su Dazn. Per questo motivo, nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori novità sul tema.