Ligue 1, nel Montpellier 12 positivi al Covid-19

Il Montpellier ha comunicato la positività di 12 membri del gruppo squadra al Covid-19

Il Covid-19 si abbatte sul Montpellier in Ligue 1. Come comunicato in una nota ufficiale, il club francese ha infatti riscontrato ben 12 casi di positività al Coronavirus e sarebbe così a rischio la trasferta di domenica contro il Monaco.

«I test PCR effettuati ieri hanno rivelato 8 casi di positività tra i calciatori e 4 tra i membri dello staff. Stamattina sono stati effettuati nuovi test con tutto il gruppo. Le 12 persone positive sono state isolate come previsto dal protocollo sanitario».