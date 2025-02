Ligue 1, i risultati della 21ª giornata: poker del PSG al Monaco, a segno anche Kvara, primo gol per lui in Francia; Nizza terzo

Il PSG continua la sua marcia in vetta alla Ligue 1: i parigini hanno battuto anche il Monaco e volano a +16 dai monegaschi e in attesa del Marsiglia domani a +13 sull’OM. A segno anche Kvara, al primo gol in Francia. I monegaschi con questo ko vengono superati al terzo posto in classifica dal Nizza, che ha dalla sua una migliore differenza reti, grazie anche al 2-0 sul Lens. Questa sera in campo Lille Le Havre alle 19.00 e St-Étienne Rennes alle 21.05.

Nantes-Brest 0-2 (9′ Ajorque, 90+6′ Lees-Melou)

PSG-Monaco 4-1 (6′ Vitinha, 17′ Zakaria, 54′ Kvaratskhelia, 57′, 90′ Dembele)

Nizza-Lens 2-0 (10′ Laborde rig., 64′ Clauss)

Lille-Le Havre ore 19.00

St-Étienne-Rennes 21.05