Ligue 1, i risultati della 26ª giornata: passo falso del Lille, la Champions si allontana? Il Monaco risponde presente

Passo falso del Lille in Ligue 1 per la rincorsa alla Champions League: dopo aver fatto un ottimo percorso in questa stagione, la squadra di Genesio perde contro il Nantes e manca l’aggancio con le inseguitrici del PSG – domani sera in campo contro l’OM. Chi invece non perde e rimane in corsa è il Monaco, che nel finale contro l’Angers trova la vittoria che la riporta a pari punti con il Nizza.

Nantes-Lille 1-0 (83′ Mohamed)

Angers-Monaco 0-2 (77′ Biereth, 88′ Akliouche rig.)

Lens-Rennes ore 1-0 (47′ Said)