Ligue 1, i risultati della 33ª giornata: il PSG fa turnover, ma cala il poker; Marsiglia, panico sugli spalti contro il Le Havre

Il PSG scende in campo nella penultima giornata di Ligue 1 con un ampio turnover: Luis Enrique sceglie di risparmiare i titolari in vista della finale di Champions League contro l’Inter, e batte il Montpellier con un netto poker, con grande protagonista Goncalo Ramos autore di una tripletta. Panico invece durante Le Havre Olympique Monaco: il match è stato interrotto al 63′ a causa di disordini sugli spalti. Dopo il gol del vantaggio segnato da Amine Gouiri per l’OM al 56′, alcuni ultras di casa hanno cercato di aggredire i tifosi marsigliesi, tra cui si trovavano anche le famiglie dei giocatori ospiti. Alcuni di questi tifosi, per mettersi in salvo, sono entrati in campo, costringendo l’arbitro Willy Delajod a sospendere temporaneamente la partita. Dopo circa 45 minuti, la situazione è stata riportata alla calma e l’incontro è ripreso alle 22:45 ed è finito poi 3-1 per gli uomini di De Zerbi.

Rennes-Nizza 2-0 (15′, 80′ Kalimuendo)

Angers-Racing Strasburgo 2-1 (15′ Lepaul, 43′ Bakwa (RS), 45′ Lepaul)

Tolosa-Lens 1-1 (47′ Gboho [T], 61′ El Aynaoui)

Monaco-Lione 2-0 (62′ Minamino, 68′ Zakaria)

Brest-Lilla 2-0 (42′ Ajorque, 64′ Doumbia)

Reims-St-Étienne 0-2 (3′ Tardieu, 41′ Cardona)

Le Havre-Olympique Marsiglia 1-3 (56′ Gouiri, 66′ Soumaré [LH], 85′ Greenwood, 90+9′ Gouiri)

Montpellier-PSG 1-4 (44′ Mayulu, 49′, 59′ rig. Ramos, 64′ Coulibaly [M], 65′ Ramos)

Auxerre-Nantes 1-1 (45′ Perrin, 62′ Leroux)