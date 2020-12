Il destino di Jesse Lingard è lontano dal Manchester United, come ha rivelato Sky Sports UK. Possibile una sua cessione già a Gennaio

Il giocatore non è mai sceso in campo in questa stagione e sulle sue tracce c’è la Real Sociedad. Possibile una sua cessione già a Gennaio.