Lingard salta il Başakşehir, Solskjaer: «Contatti con un positivo al Covid»

Il Manchester United dovrà fare a meno di uno dei suoi gioielli nella gara di Champions League contro il Başakşehir: Jesse Lingard

Ancora un’assenza in casa Manchester United. Il club inglese non avrà a disposizione Jesse Lingard per la gara di Champions League contro il Başakşehir. Il calciatore è al momento in autoisolamento poichè venuto a contatto con un soggetto positivo al Covid. Ecco le parole di Soslkjaer in conferenza stampa.

«Jesse è ancora in autoisolamento perché è stato in contatto con un positivo al Covid. Tornerà presto».