L'Inter guarda già al futuro: contatti avviati per Arda Guler - Calcio News 24

L’Inter guarda già al futuro, con l’ottica di svecchiare la rosa questa estate. Così si spiega il forte interesse per Arda Guler del Real Madrid, giovane talento turco di soli 20 anni. Il club nerazzurro ha intenzione di muoversi in anticipo per assicurarsi uno dei prospetti più promettenti del panorama calcistico internazionale: non a caso, ha già avviato i colloqui con la società spagnola per arrivare ad un accordo che potrebbe rivelarsi strategico per entrambe le parti.

Inter interessata ad Arda Guler del Real Madrid

Il Real Madrid, che ha acquisito Guler dal Fenerbahce per una cifra pari a 18 milioni di euro più eventuali bonus, sembra disposto a cedere il giocatore. Di contro, il club spagnolo non intende perdere il controllo sul centrocampista offensivo, e sta valutando una soluzione che includa il diritto di recompra, che gli consentirebbe di riacquistare Guler in futuro ad una cifra prefissata. Questa formula potrebbe soddisfare entrambe le parti, garantendo all’Inter la possibilità di utilizzare il giocatore nel breve termine e al Real Madrid di mantenere un’opzione per riappropriarsene nel momento più opportuno.

Uno degli aspetti che ha spinto il giovane turco a valutare seriamente la proposta dell’Inter è la possibilità di trovare maggiore spazio. Nella stagione attuale, Guler ha collezionato soltanto sette presenze da titolare in maglia merengue: una situazione che non soddisfa le sue aspettative, specialmente in vista della stagione pre-Mondiale 2026, durante la quale desidera essere protagonista. La destinazione milanese rappresenta dunque una soluzione favorevole per la sua crescita, anche grazie alla presenza in squadra di Hakan Calhanoglu, connazionale e figura di riferimento per Guler.

Ovviamente l'Inter spera che il giocatore possa esplodere, risultando determinante per i risultati sportivi del prossimo anno. Ma serve ringiovanire la rosa con prospetti futuribili e di talento, come Arda Guler. Poi, per quanto concerne la formula, si vedrà se ridiscuterla col Real, magari alzando il prezzo della recompra o eliminando del tutto questa clausola dal contratto.

Arda Guler vuole vestire nerazzurro

Le offerte provenienti dalla Germania sembrano non aver convinto né il giocatore né il suo entourage, rendendo l’opzione Inter ancor più concreta. Milano, infatti, risulta essere una destinazione molto gradita dal giovane talento, che vede in questo trasferimento un’opportunità per dimostrare il proprio valore in un campionato competitivo come la Serie A. Il Real Madrid, dal canto suo, vorrebbe consentire a Guler di giocare con continuità, ma – come detto – senza perdere il controllo sul suo cartellino.

Le trattative non si limitano però al solo nome di Arda Guler. Un altro elemento al centro dei negoziati nerazzurri è rappresentato da Nico Paz, giovane promessa cresciuta nelle giovanili del Real Madrid e ingaggiata dal Como per 15 milioni. Su Paz, però, si dovrà discutere in estate con il Como, che attualmente non ha alcuna intenzione di cedere il giovane gioiello. E, ovviamente, Paz escluderebbe Guler (e viceversa), considerando che occupano lo stesso ruolo in campo.