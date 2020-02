L’Inter non sa ancora gestire, già 7 le rimonte subite in campionato

Dopo il vantaggio l’Inter non riesce né ad amministrare né a chiudere le partite. Il dato sulle rimonte parla chiaro.

L’Inter ha un problema di gestione delle partite. I punti, soprattutto in un campionato così, valgono oro e sprecarli può rivelarsi fatale a fine stagione. Finora in nerazzurri hanno subito ben 7 rimonte in campionato. L’ultima fatale contro la Lazio.

La squadra di Conte però ha lasciato punti per strada anche in altre occasioni. Inter – Cagliari è una di queste. In vantaggio con il gol di Lautaro, la squadra di Conte è stata raggiunta al 78′ grazie alla rete di Nainggolan. Stesso copione visto con Lecce, Atalanta, Fiorentina, Borussia e Barcellona.