L’Inter pesca ancora in Belgio, occhi puntati su due obiettivi di mercato

L’Inter dopo Lukaku ha messo nel mirino altri due giocatori belgi. Si tratta di Dries Mertens e Jan Vertonghen.

Conte pensa al presente, Marotta e Ausilio al futuro. L’Inter corre in campionato e la società si muove pensando già al mercato estivo. Dopo gli acquisti di gennaio i nerazzurri hanno intenzione di rinforzare ulteriormente la squadra con giocatori di livello.

Secondo quanto riporta il Corriere Dello Sport in cima alla lista dei nomi di Marotta ecco che troviamo due connazionali di Lukaku. Si tratta di Dries Mertens e Jan Vertonghen. Per quanto riguarda il giocatore del Napoli, l’Inter avrebbe già avviato i contatti con l’agente mentre De Laurentiis spinge per il rinnovo. La volontà di Mertens di cambiare aria però potrebbe essere decisiva.

Discorso diverso per Vertonghen. Il centrale del Tottenham è in scadenza di contratto e il suo agente aspetta offerte. L’Inter a breve potrebbe presentare la sua.