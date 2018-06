L’Inter insidia la Juventus nella corsa a Federico Chiesa. I nerazzurri pronti all’assalto: cash più contropartite tecniche ai viola

L’Inter tenta il colpo Federico Chiesa. I nerazzurri sarebbero vicini all’accordo con la Roma per Radja Nainggolan e non mollano la pista Chiesa. Il giocatore della Fiorentina è il sogno di Luciano Spalletti, senza dimenticare il possibile arrivo di Matteo Politano dal Sassuolo (in settimana potrebbe esserci un summit con il Sassuolo per parlare del giocatore). La Fiorentina ha già rifiutato un’offerta da oltre 50 milioni di euro da parte del Napoli ma l’Inter non molla ed è pronta a rilanciare.

I nerazzurri, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe in mente un’offerta comprendente una parte cash più i cartellini di Karamoh e Dalbert e alcuni giovani a scelta. Una proposta importante. La Juventus non resta a guardare e avrebbe pronta una controproposta: Pjaca e Mandragora ai viola (il croato però potrebbe essere girato al Valencia per Cancelo) più cash con Chiesa che resterebbe in prestito un anno alla Fiorentina. I viola potrebbero vacillare in entrambi i casi ma l’offerta dovrà avere una parte consistente in contanti (si parla di almeno 40 milioni di euro). L’Inter potrebbe cedere Perisic, Brozovic e/o Candreva per arrivare al viola.