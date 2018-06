Accordo raggiunto tra Inter e Roma per Radja Nainggolan? I nerazzurri avrebbero in pugno il belga: nell’affare anche il baby Zaniolo

L’Inter acquista Radja Nainggolan? Il centrocampista belga è un obiettivo concreto dei nerazzurri. Luciano Spalletti sogna un 4-2-3-1 con Chiesa e Perisic sugli esterni e con Radja Nainggolan in posizione centrale alle spalle di Mauro Icardi. Secondo Tuttosport, i nerazzurri avrebbero in mano il centrocampista belga e avrebbero presentato un’offerta alla Roma da 29 milioni di euro più il cartellino di Nicolò Zaniolo, uno dei migliori giovani della Primavera interista, classe 1999, per un totale di 35 milioni di euro.

La Roma, che chiedeva 40 milioni di euro per il Ninja, sarebbe disposta ad accettare. Il belga è un colpo importante anche per il marketing perché in Indonesia è una vera e propria celebrità. In questo modo, Luciano Spalletti avrebbe l’incursore che voleva e salterebbe il ritorno in nerazzurro di Rafinha. Il giocatore del Barcellona ha fatto bene da gennaio a maggio in nerazzurro, avrebbe voluto restare ma con l’eventuale arrivo di Radja Nainggolan non sembra più esserci spazio per lui. L’Inter sacrifica il baby Nicolò Zaniolo, protagonista anche nelle Final Four e dotato di un grande talento, per un colpo nell’immediato.