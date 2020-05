Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas continua la sua lotta per far riprendere il campionato francese

Jean-Michel Aulas non demorde e su Twitter continua la sua battaglia per far riprendere il campionato francese. Il numero uno del Lione ha twettato in merito alla ripresa della Liga spagnola, promossa da Javier Tebas.

«Javier Tebas dice esattamente cosa dovremmo fare in Francia: un respiro profondo, dare un’occhiata al protocollo sanitario utilizzato e ricominciare».