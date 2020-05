Lippi duro: «Troppa demagogia nel calcio, bisogna ripartire»

Marcello Lippi entra a gamba tesa nelle discussioni sulla ripresa della Serie A. Ecco le parole dell’allenatore della Juventus

Marcello Lippi, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, ha parlato della ripresa della Serie A. Ecco le sue parole.

LIPPI – «Il presente che stiamo vivendo è vomitevole, mi fa incazzare. Continuano a dirci che bisogna essere uniti, ma ognuno pensa ai cavoli suoi sia a livello politico che scientifico. Siamo nel 2020, andiamo su Marte, e non siamo capaci di trovare un vaccino? Perché non si vede ripartire col calcio? Certo che bisogna farlo. Non è più come due mesi fa quando fummo travolti da uno tsunami, ora il virus ha perso potenza e gli ospedali possono organizzarsi. Sul tema calcio leggo tanta demagogia, è una industria e va trattata come tale».