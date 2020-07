Lippi: «Un bravo allenatore deve entrare nella testa dei giocatori»

Marcello Lippi è intervenuto a margine del Festival La Versiliana: queste le parole dell’ex ct campione del mondo 2006

Marcello Lippi ha parlato durante il Festival La Versiliana. Queste le parole dell’ex ct campione del mondo 2006 sul ruolo dell’allenatore.

«L’allenatore è una guida forte e deve essere sicuro. Non è importante che sia simpatico ai suoi giocatori. Deve dare la sensazione ai giocatori di poterli portare a raggiungere l’obiettivo. Senza giocatori di livello è dura vincere. Ma la bravura del tecnico è entrare nella testa dei calciatori e convincerli a mettere a disposizione della squadra le loro qualità. Se non fai questo non vinci. Se io ci sono riuscito? Sinceramente io credo di aver avuto dei grandi calciatori a disposizione, anzi, i migliori. Sicuramente poi ci ho messo del mio costruendo gruppi di lavoro con presupposti ben precisi, unità di intenti e collaborazione. E quando parlo di gruppi di lavoro intendo che la stella o le stelle devono mettersi al servizio degli altri. Altrimenti non è un gruppo e diventa più complicato vincere».