Lista UEFA Napoli, Ghoulam prende il posto di Llorente

Il Napoli ha presentato la lista UEFA per i prossimi impegni in Europa League

Manca poco alla ripresa delle coppe europee, che vedranno il Napoli impegnato in Europa League contro il Granada. In vista di questi incontri, gli azzurri ha presentato la lista UEFA aggiornata. In solo cambio per Gattuso, con Ghoulam che prende il posto di Fernando Llorente, trasferitosi all’Udinese.

Portieri: Meret, Contini, Ospina.

Difensori: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hisaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas.

Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Lobotka.

Attaccanti: Osimhen, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Petagna.