Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo la dura sconfitta nel match salvezza contro il Genoa.

«Se facciamo dai 9 punti in su creiamo qualche difficoltà ancora in questa lotta salvezza. E se giochiamo così ne abbiamo la possibilità. Vediamo partita dopo partita quanto il distacco rimane o aumenta o diminuisce. Credo che questa squadra possa far paura a tutti».