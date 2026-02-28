Liverpool, bilancio in volo: nel 2025 superati gli 800 milioni di ricavi e utile vicino ai 10 milioni

Liverpool, bilancio in forte crescita: nel 2025 superati gli 800 milioni di ricavi e utile vicino ai 10 milioni di sterline

Il Liverpool ha chiuso la stagione 2024/25 con risultati economico‑finanziari in forte crescita, registrando ricavi per 703 milioni di sterline (circa 835 milioni di euro) e un utile di 8 milioni, in netto contrasto con il pesante rosso pre‑tasse di 69 milioni dell’esercizio precedente. L’aumento di quasi 100 milioni rispetto al 2023/24 riflette un miglioramento generalizzato delle principali aree di business del club, che ha beneficiato sia dei risultati sportivi sia dell’espansione delle attività commerciali. Lo riporta Calcio & Finanza.

Ricavi in crescita e costi in aumento

Nel dettaglio, i diritti media hanno rappresentato la voce più dinamica, crescendo di 60 milioni e raggiungendo quota 264 milioni di sterline, grazie soprattutto al percorso in Champions League che ha portato la squadra fino agli ottavi di finale. I ricavi da stadio sono saliti a 116 milioni (+14 milioni), sostenuti dalla piena operatività della nuova tribuna di Anfield Road e dal successo sportivo culminato nel secondo titolo di Premier League in cinque anni. I ricavi commerciali, arrivati a 323 milioni, confermano la solidità del brand Liverpool. Parallelamente, però, i costi amministrativi sono aumentati fino a 657 milioni (+57 milioni), trainati soprattutto dai costi del personale, cresciuti di 42 milioni e arrivati a 428 milioni di sterline. Anche altre voci operative hanno registrato incrementi a doppia cifra, incidendo sui margini delle attività legate ai matchday.

L’impatto di Champions, Anfield e partnership globali

L’analisi del fatturato evidenzia come la crescita dei diritti tv sia stata favorita dal ritorno in Champions League, più remunerativa rispetto all’Europa League disputata l’anno precedente. L’intera stagione con la nuova tribuna di Anfield Road ha inoltre ampliato la capacità dello stadio, contribuendo all’aumento dei ricavi da matchday. Sul fronte commerciale, il Liverpool ha continuato a espandere la propria rete globale di partnership e attività extra‑calcistiche: tra gli eventi più rilevanti figurano i concerti di Taylor Swift e P!NK ad Anfield, che hanno generato introiti significativi. Nel corso dell’anno sono stati firmati nuovi accordi con Japan Airlines, Engelbert Strauss, Lucozade e Husqvarna, oltre a due rinnovi strategici, tra cui spicca l’estensione decennale con Carlsberg, destinata a diventare la partnership più longeva della storia della Premier League con 42 anni complessivi.