Liverpool campione, i complimenti di Guardiola e Lampard – VIDEO

GUARDIOLA – «Complimenti al Liverpool, ai suoi tifosi e al suo allenatore. Un titolo assolutamente meritato. Sono stati costanti come lo siamo stati noi nelle ultime due stagioni».

LAMPARD – «Complimenti al Liverpool. Il titolo non è stato deciso da Chelsea-City ma molto prima. Il merito è soltanto loro e va riconosciuto. Grandi giocatori, grande allenatore. Hanno dovuto sudare per vincere questo titolo vista la concorrenza di una squadra come il Manchester City».