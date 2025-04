Il Liverpool è campione d’Inghilterra! Buona la prima per Slot e i Reds sono campioni per la 20ª volta!

Il Livepool batte il Tottenham e festeggia e vince il campionato: ventesimo titolo per i Reds che interrompe il dominio del City, vittoria al primo colpo per Slot

Il Liverpool batte il Tottenham ed è campione d’Inghilterra: ventesimo titolo nazionale per i Reds, che lo festeggiano in casa di fronte ai propri tifosi dopo la vittoria contro il Tottenham 5-1 in rimonta: Diaz, Mac Allister, Gapko, Salah e poi l’autogol di Udogie rispondo all’iniziale vantaggio degli Spurs con Solanke.

Ottima stagione di debutto per Arne Slot, che al suo primo anno – approfittando anche del netto calo del Manchester City – si è messo fin da subito in vetta alla classifica difendendolo fino alla fine. Sulla strada ha lasciato indietro alcune eliminazioni dolorose – Champions League e FA Cup in primis – ma dopo 4 anni consecutivi ad appannaggio Citizens, il Liverpool torna in cima alla Premier League.