Liverpool, Henderson: «Coutinho? Sempre il benvenuto qui»

Jordan Henderson, capitano del Liverpool, parla del suo ex compagno di squadra Coutinho: ecco le parole del centrocampista

Jordan Henderson, capitano del Liverpool, ha parlato di Coutinho al quotidiano catalano Sport.

«E’ un grande amico per me. Penso sia un calciatore eccezionale, ha tutto, una grande mentalità e ama il calcio. Quindi certo, per me sarebbe sempre il benvenuto, ma non dipende da me. E’ meglio chiedere all’allenatore. I ragazzi lo adorano, quindi se si chiede a loro diranno sicuramente che vorrebbero riaverlo in squadra. Penso però che il il suo tempo qui sia finito».