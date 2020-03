Klopp: «La mia esultanza? Colpa del VAR» – VIDEO

Il Liverpool è tornato alla vittoria grazie alla coppia Manè-Salah: ecco le parole di Klopp a fine gara sul gol del senegalese – VIDEO

Il Liverpool di Jurgen Klopp è tornato alla vittoria: ecco le parole del tecnico tedesco sulla reazione al gol del senegalese.

KLOPP – «A dire la verità è vero, ho esultato contro la loro panchina. Lo rifarei adesso? Ovviamente no. Ma in quel momento mi è venuto. Non capisco come il loro goal possa essere considerato regolare. Parliamo sempre di molte cose ma ora bisogna prendere una decisione. Questo episodio ci dimostra infatti che il problema del VAR esiste ancora. Non è questione di tecnologia ma di decisioni di persone e di regole».