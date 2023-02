Liverpool, Klopp: «Ormai si sottovaluta la qualificazione Champions»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi della formazione Reds

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi della sua squadra.

LE PAROLE – «Ci sono stagioni in cui lottiamo per vincere qualcosa e altre in cui invece le cose vanno divesamente. Ora abbiamo la necessità di raggiungere gli obiettivi, ma ormai si sottovaluta la qualificazione alla Champions League. Qualificarci ed essere tra i migliori per undici anni è importante per poter crescere ancora anche economicamente».