Liverpool, Klopp tenta il colpo: occhi su Adama Traorè

Liverpool, Jurgen Klopp tenta il colpo per la prossima stagione: occhi su Adama Traorè, attaccante del Wolverhampton

Jurgen Klopp si sta muovendo in vista della prossima stagione. Il Liverpool – come riportato dal tabloid inglese del The Sun, ha messo gli occhi su Adama Traorè, attaccante del Wolverhampton.

Arrivare al calciatore non sarà però semplice. Il 24enne piace anche a Manchester United e Manchester City e per meno di 60 milioni di sterline (65 milioni di euro) i Wolves non apriranno nessun tipo di discorso.