Luis Diaz ha parlato nel matchday del Liverpool in vista della finale di Champions contro il Real Madrid.

LE PAROLE – «Non credo di essere il giocatore più in forma della rosa. Siamo tutti in ottime condizioni per competere al livello più alto contro il Real Madrid, stiamo tutti al massimo. Per quel che mi riguarda, se mi daranno un’opportunità, darò tutto me stesso per sfruttarla come ho sempre fatto».