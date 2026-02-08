Liverpool Manchester City 1-2, vittoria in rimonta per Guardiola che non molla l’Arsenal: ecco com’è andata

Liverpool Manchester City 1-2, vittoria in rimonta per Guardiola che non molla l’Arsenal: ecco com’è andato il big match di Premier League

Il sipario sulla venticinquesima giornata di Premier League cala con un finale thrilling ad Anfield Road. Il big match tra Liverpool e Manchester City ha regalato emozioni vibranti, condensando tutto lo spettacolo nei minuti conclusivi di una gara giocata su ritmi altissimi fin dal fischio d’inizio. A sbloccare l’equilibrio ci ha pensato Dominik Szoboszlai: il talentuoso centrocampista ungherese dei Reds ha illuso la truppa di casa con una delle sue specialità, disegnando una punizione magistrale che sembrava aver indirizzato i tre punti verso la Merseyside.

La reazione dei campioni in carica, però, è stata veemente e immediata. Gli uomini guidati da Pep Guardiola, tecnico catalano che non smette di credere nel titolo, hanno ribaltato il fronte grazie alla classe cristallina di Bernardo Silva. Il fantasista portoghese ha suonato la carica siglando il pareggio, aprendo la strada al sorpasso definitivo firmato da Erling Haaland. Il bomber norvegese, glaciale dagli undici metri, si è riscattato dopo l’errore commesso nel match d’andata, trasformando il rigore che vale la vittoria. Un successo pesantissimo per i Citizens, che rispondono così alla vittoria dell’Arsenal e mantengono invariato il distacco di sei lunghezze dalla vetta della classifica.