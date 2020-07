Liverpool, primo stop casalingo stagionale in Premier

Nel pomeriggio odierno il Liverpool ha pareggiato 1-1 contro il Burnley ad Anfield bloccando così la striscia positiva di vittorie

I Reds sono andati in vantaggio al 34′ grazie ad una rete di Robertson su assist di Fabinho per poi essere raggiunti al 69′ con un gol di Rodriguez. In questa stagione, in Premier League, il Liverpool aveva finora sempre vinto ad Anfield.