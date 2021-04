Liverpool Real Madrid, Klopp: «Non abbiamo nulla da perdere»

Jurgen Klopp ha parlato alla vigilia di Liverpool-Real Madrid di Champions League

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid.

NULLA DA PERDERE – «All’andata abbiamo perso 3-1, quindi per il ritorno non abbiamo nulla da perdere. Il risultato ha dimostrato che hanno giocato meglio di noi, ma è stata solo l’andata, ci sono ancora 90′ da giocare. Non avere tifosi sarà un problema in più. Dobbiamo provare a vincere la partita, se riusciamo a creare più di quanto fatto a Madrid, il che non dovrebbe essere un problema visto che all’andata non abbiamo fatto molto, vedremo cosa succederà. Non possiamo dare per scontata la rimonta, soprattutto senza tifosi sugli spalti».

PORTA INVIOLATA – «Tutti vorrebbero non subire gol, non sarà diverso domani. Ma non so se al mondo esiste una squadra in grado di impedire al Real Madrid di segnare, ma si parte dallo 0-0, vedremo».