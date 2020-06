Liverpool, Robertson: «Klopp è il migliore allenatore al mondo»

Andrew Robertson è convinto che Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, sia il miglior tecnico in circolazione

Nel corso dell’intervista ai microfoni di Sky Sports, Andrew Robertson ha esaltato Jurgen Klopp, tecnico alla guida del Liverpool. Ecco le sue dichiarazioni sul manager tedesco.

«Penso che sia al momento il miglior allenatore al mondo. Nella mia carriera ho sempre avuto dubbi su me stesso. Lui ha tirato fuori il meglio di me, portandomi a prestazioni che mi hanno reso orgoglioso. È un uomo e un allenatore fantastico, è la figura paterna del suo gruppo di allenamento: è sempre con noi, per noi, dentro e fuori dal campo. Ecco perché abbiamo così tanto successo».