Come vedere Liverpool-Roma in streaming e Diretta TV in chiaro

Liverpool-Roma è una sfida che sa di storia. Due squadre arrivate in semifinale di Champions League dopo aver eliminato le più quotate Manchester City e Barcellona. Un confronto che torna dopo oltre 16 anni dall’ultima sfida (seconda fase a gironi di Champions 2001/2002 e successo inglese) e a 34 anni di distanza dalla notte dell’Olimpico che valse la Coppa dei Campioni per i reds. La Roma , adesso, ha la possibilità di rovesciare la supremazia storica del Liverpool: ad Anfield ci si gioca già un pezzo della finale di Kiev.

In attesa della comunicazione ufficiale, per i tifosi della Roma ci sono ottime notizie. Infatti, da regolamento diritti tv, arrivati a questo punto della competizione la trasmissione in chiaro del match che coinvolge una squadra italiana è obbligatoria. Quindi il match sarà trasmesso in chiaro su Canale 5.

La partita in programma martedì 24 aprile alle ore 20,45 sarà trasmessa in chiaro anche sul neonato Canale 20 e per gli abbonati a Mediaset Premium, sul canale Premium Sport. Per gli abbonati dell’emittente sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso la piattaforma Premium Play, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca di Liverpool-Roma sarà trasmessa anche in diretta radio attraverso le frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti della partita saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live testuale dalle ore 18,45 con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Per un accesso più veloce ai programmi di Mediaset compreso Canale 20 è possibile scaricare gratuitamente l'App Mediaset Fan, disponibile per Android (Google Play) e IOS (Apple Store): basta registrarsi anche con il proprio profilo Facebook per guardare in streaming gratuito tutti i programmi del nuovo canale.

Liverpool-Roma: i precedenti

Ecco i precedenti tra Liverpool e Roma: nelle cinque sfide disputate, una vittoria per la Roma, 2 sconfitte e 2 pareggi. Celebre la finale di Coppa dei Campioni 1984, vinta dal Liverpool ai calci di rigore. Era da 34 anni che la Roma non si qualificava alle semifinali di Champions League. La Roma dopo aver eliminato il Barcellona, si appresta ad affrontare questa sfuda imperdibile. Sarà anche il ritorno di Mohamed Salah nella capitale per la rivincita dei giallorossi della finale del 1984.