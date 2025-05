Liverpool, Slot chiude il caso Alexander-Arnold: «Concentriamoci sul titolo vinto, non sui fischi» - Calcio News 24

Liverpool e quello che è stato il caso Alexander Arnold. Le dichiarazioni del tecnico Arne Slot su quello che sarà l’esito definitivo

L’ambiente in casa Liverpool, fresco vincitore della Premier League 2024-2025, è stato scosso dalla reazione di una parte dei tifosi nei confronti di Trent Alexander-Arnold. Il terzino destro, che ha confermato la sua intenzione di lasciare Anfield alla scadenza del suo contratto quest’estate, è stato bersaglio di fischi da alcuni settori dello stadio durante l’ultima partita contro l’Arsenal. Un episodio che ha inevitabilmente creato un “caso” attorno a una delle bandiere dei Reds.

La linea di Arne Slot: proteggere la squadra e celebrare la Premier

L’allenatore del Liverpool, Arne Slot, è intervenuto sulla questione nel tentativo di placare le acque e riportare il focus sui trionfi della squadra. Il tecnico olandese ha espresso il desiderio di “mettere un punto” alla saga Alexander-Arnold. “Si è parlato molto di questo, abbiamo avuto la reazione dei tifosi allo stadio, i commenti degli opinionisti,” avrebbe dichiarato Slot ai giornalisti. “Ora tracciamo una linea e concentriamoci sul fatto che abbiamo vinto il campionato, su quella sensazione, e non facciamoci distrarre troppo dalla situazione di Trent.” Slot ha anche menzionato che sia lui che il giocatore erano rientrati da poco dopo alcuni giorni di pausa, sottolineando la necessità di preparare al meglio le ultime due partite stagionali (contro Brighton e Crystal Palace) mantenendo il giusto equilibrio.

La gestione del giocatore nel finale di stagione e il futuro

Alexander-Arnold è partito titolare contro l’Arsenal, mentre il giovane Conor Bradley che ha avuto una chance per mettersi in mostra in vista della prossima stagione, quando diventerà presumibilmente il titolare sulla corsia destra. Slot, pur difendendo il suo giocatore dalla reazione del pubblico, sta chiaramente gestendo una transizione. Le sue parole mirano a proteggere l’armonia del gruppo campione d’Inghilterra, evitando che le polemiche sull’addio di un giocatore così rappresentativo possano oscurare la gioia per il titolo conquistato. Resta da vedere quale sarà l’accoglienza per Alexander-Arnold nelle sue ultimissime apparizioni con la maglia del Liverpool, ma la linea del club, dettata da Slot, è chiara: onorare i successi e guardare avanti.