Liverpool, Slot alla vigilia del Galatasaray: «Ci siamo guadagnati il diritto di essere qui, sulla gaffe di Tudor…»

Liverpool, la conferenza stampa del tecnico Arne Slot alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Galatasaray

Tra le partite di domani degli ottavi di Champions c’è Liverpool Galatasaray: il tecnico dei Reds, Arne Slot, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia, dopo la sconfitta dell’andata per 1 a 0. Queste le sue dichiarazioni.

SENSAZIONI – «Non vediamo l’ora di scendere in campo, ci siamo guadagnati il diritto di essere qui e ora vogliamo raggiungere i quarti di finale. Non vediamo l’ora di provarci qui, nel nostro stadio, con i nostri tifosi».

IL RUOLO IDEALE DI SZOBOSZLAI – «Lui è un centrocampista e deve giocare a centrocampo. Il fatto che possa giocare in altri ruoli ci ha permesso di sopperire alle tante assenze che abbiamo avuto, ma il suo ruolo ideale resta quello del centrocampista».

TUDOR HA SCAMBIATO UN MEMBRO DELLO STAFF DEL TOTTENHAM PER ME? – «Non l’ho visto, me ne hanno parlato. Ci sono tante persone senza capelli e sono tutte simili da dietro (ride, ndr), ma penso che sia una cosa divertente e nel calcio c’è bisogno di felicità. Certo, preferisco ridere domani sera, perché vorrebbe dire che abbiamo vinto la partita».

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