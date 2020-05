Liverpool, Van Dijk: l’importanza dell’olandese nel palleggio

Van Dijk è un giocatore molto importante nel palleggio del Liverpool. Basti pensare che nessuno in Premier azzecca più passaggi nella propria metà campo

Van Dijk è il giocatore della Premier League con più passaggi totali. Ciò dimostra come non sia solo un eccezionale difensore, ma anche una fondamentale risorsa nel palleggio dei Reds. Il Liverpool non è solo ripartenze letali, ma anzi grande pazienza e calma nel muovere il pallone dal basso, per trovare poi il varco vincente.

Un dato significativo: Van Dijk è il giocatore della Premier League con più passaggi riusciti nella propria metà campo, ben 1390. Ciò quantifica la sua importanza nella costruzione arretrata. Inoltre, possiede qualità eccezionali nell’impostare sul lungo.