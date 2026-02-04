Liverpool, Van Dijk furioso: «È una mancanza di rispetto!». Il capitano chiarisce una volta per tutte la situazione in casa Reds!

Liverpool, Van Dijk è uscito allo scoperto per chiarire una volta per tutte la situazione in casa Reds. Cosa ha detto il capitano

Virgil van Dijk alza la voce e spegne le speculazioni. Nel mezzo di una stagione travagliata per il Liverpool, il capitano dei Reds ha respinto con fermezza le voci riguardanti una presunta “disarmonia” all’interno dello spogliatoio guidato da Arne Slot.

La difesa del titolo di Premier League si è rivelata molto più ardua del previsto per il Liverpool, attualmente sesto in classifica e bisognoso di un vero miracolo per confermarsi campione, oltre ad essere già fuori dalla Carabao Cup. Le feroci critiche piovute sulla squadra non sono state l’unico ostacolo: fuori dal campo, il gruppo è stato profondamente scosso dalla tragica scomparsa del compagno di squadra Diogo Jota. Questo dramma, unito alla necessità di integrare numerosi nuovi acquisti e a una serie di risultati deludenti, ha alimentato voci di fratture interne e messo sotto pressione il tecnico Slot.

Tuttavia, dopo due vittorie schiaccianti che sembrano aver ridato fiducia all’ambiente, Van Dijk, 34 anni, ha voluto chiarire la situazione: “Siamo i campioni in carica e non siamo stati abbastanza costanti, è un fatto. Dobbiamo accettare le critiche e andare avanti”. Ma sulla tenuta del gruppo non ha dubbi: “Non credo ci siano mai stati dubbi sull’unità interna, non c’è disarmonia. Stiamo affrontando sfide evidenti e ognuno reagisce in modo diverso, ma superarle insieme ci renderà solo più forti come squadra”.

In vista del big match contro il Manchester City, Van Dijk ha anche difeso energicamente il tecnico Arne Slot, etichettando come una “mancanza di rispetto” le voci sul suo conto provenienti dall’esterno. Infine, un pensiero sulla pressione dei social media: “Se leggi tutto, una settimana sei un eroe e quella successiva un cattivo. Questa pressione esterna è una sfida enorme per la nostra generazione e lo sarà ancora di più per la prossima“.