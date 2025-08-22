Livorno Ternana, comincia la Serie C. Il grande ritorno tra i pro con Lucarelli testimonial e un Picchi rinnovato. Il tecnico Formisano lancia la sfida: «Squadra con il veleno dentro, ci piace sognare» - Calcio News 24

Livorno Ternana, comincia ora a giocare la Serie C. Un match tra ritorni e vari pronostici. Le ultime

Un ritorno atteso quattro anni, una festa per celebrare 110 anni di storia e una partita che sa già di spareggio. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Livorno si riaffaccia al calcio professionistico e lo fa in grande stile: stasera, in un Armando Picchi rinnovato per l’occasione, gli amaranto ospitano la Ternana per la prima, sentitissima giornata del campionato di Serie C. Un evento che la Lega Pro ha voluto onorare, scegliendo Livorno come “ouverture” del torneo e affidando a un’icona come Cristiano Lucarelli il ruolo di testimonial d’eccezione.

La serata si preannuncia carica di emozioni. Lucarelli, simbolo indiscusso di Livorno, darà il calcio d’inizio e porterà con sé il ricordo e il sostegno per un altro grande ex, Igor Protti, che sta combattendo una battaglia importante. «Quando il presidente Marani mi ha chiamato ho accettato immediatamente», ha dichiarato l’ex bomber, sottolineando come la sfida tra un «Livorno bello carico e una Ternana finalista dei playoff» prometta grande spettacolo.

Ma i riflettori sono puntati soprattutto sul nuovo condottiero amaranto, Alessandro Formisano. Il giovane tecnico, 36 anni, ha già infiammato la piazza con parole cariche di ambizione e di veleno. «Sapete perché credo in questo Livorno? Perché è una squadra che ha il veleno dentro», ha dichiarato, spiegando di aver scelto «giocatori motivati, tutta gente che ha vissuto pagine amare e che in certe situazioni non vuole più trovarsi».

Per lui, ex allenatore delle giovanili del Perugia, la sfida ha il sapore di un derby personale, un’emozione forte che però non oscura l’obiettivo principale: «A chi mi chiede a quale campionato ambisce il Livorno rispondo così: ci piace sognare. Se avessi voluto una “confort zone” non sarei venuto qua». Una dichiarazione d’intenti che carica ulteriormente un ambiente già elettrico, pronto a spingere la squadra verso un’impresa sognata per quattro, lunghissimi anni.