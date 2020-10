Lizarazu attacca Griezmann: «Non sa più giocare a calcio»

Bixente Lizarazu ha puntato il dito contro Antoine Griezmann

Bixente Lizarazu, ex laterale della Nazionale francese, in una intervista a TeleFoot ha attaccato Antoine Griezmann e le sue prestazioni con la maglia del Barcellona.

«Penso che Griezmann sia un calciato fantastico, ma non nel Barcellona. Il problema è proprio questo. Lui ha scelto i catalani per giocare con Messi, ma tra lui e La Pulce non c’è alcun tipo di relazione. Non riesce a trovare la sua posizione in campo e sembra che non sappia più giocare a calcio. La sua è una crisi evidente. Sono passati ormai 18 mesi ma la situazione non è cambiata. Rimane un rapporto critico. Credo che non dovrebbe esitare e provare a lasciare il Barcellona alla prima occasione possibile se le cose dovessero continuare ad essere così».