Llorente: «Conte? Difficile stare con lui più di un anno. Su Pirlo...»

Fernando Llorente, attaccante dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Marca. Le sue parole.

CONTE – «È un vincente, un allenatore che trasmette molto, sicuramente il miglior allenatore che abbia avuto nella mia carriera. Mi piacciono molto le idee di gioco che ha. Ottiene il meglio da ogni giocatore. Con lui è molto impegnativo, starci giorno per giorno per più di un anno è difficile, ma è un allenatore che vorresti sempre avere».

PIRLO – «Andrea è una persona per la quale nutro molto affetto dopo aver vissuto tante cose per due anni da compagno di squadra con lui alla Juve. Sicuramente farà una splendida carriera da allenatore, ma alla Juve non è partito bene».