Lo Monaco rincara la dose contro Spadafora: «È inadeguato»

Pietro Lo Monaco parla della gestione dell’emergenza Coronavirus nello sport da parte del ministro Spadafora: le sue parole

SPADAFORA – «Ritiene che il calcio sia un gioco e non un’espressione del mondo lavorativo nonché terzo contribuente dello stato italiano. La pandemia ha attanagliato tutte le leghe, è inopportuno quello che sostiene, è un ministro inadeguato. Non ha la pienezza di quello che ci sta succedendo e dello scenario futuro. Il calcio nostro non è solo serie A, ma anche B, C, dilettanti e femminile. Il calcio produce per lo stato e da da mangiare a tantissime famiglie».