Locatelli: «Juve in Champions? Non potevamo mancare l’obiettivo, ecco cosa ci ha detto Tudor. Sul Mondiale per Club…»

Le parole di Manuel Locatelli, centrocampista e capitano della Juve, sulla stagione dei bianconeri in vista del Mondiale per Club

Manuel Locatelli ha parlato a La Stampa della stagione della Juve in vista del Mondiale per Club.

RIGORE VENEZIA – «Quanto pesava quel pallone? Tantissimo, ma da capitano toccava a me. Il quarto posto era l’obiettivo minimo, non potevamo mancarlo».

TUDOR – «Secondo me è bravissimo, si è presentato in modo intelligente cercando il dialogo, è una brava persona come i componenti del suo staff e conosce bene la Juve. La sua capacità, oltre al gioco, è il modo di comunicare, la capacità di trasmettere ciò che sente: presentandosi ci disse che saremmo arrivati in Champions. Non ha mai avuto dubbi».

MONDIALE PER CLUB – «Una bellissima esperienza: i migliori club di tutto il mondo nello scenario americano garantiscono spettacolo. Cercheremo di arrivare il più avanti possibile».

