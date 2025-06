Mondiale per club 2025: date, gironi, calendario, risultati

Tutto sulla nuova competizione creata dalla Fifa: per l’Italia presenti Inter e Juventus. Mondiale per club 2025

Il Mondiale per club 2025 è la prima edizione della nuova competizione per club creata dalla Fifa. Si disputa fra giugno e luglio negli Stati Uniti e vedrà impegnate 32 squadre, fra cui due italiane, l’Inter allenata da Simone Inzaghi e la Juventus, guidata da Igor Tudor.

Il torneo riunisce le migliori squadre del globo provenienti dalle sei confederazioni internazionali: AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC e UEFA.

DOVE SI GIOCA IL MONDIALE PER CLUB 2025?

La prima edizione del Mondiale per club si gioca negli Stati Uniti.

Il Mondiale per club 2025 si gioca da sabato 14 giugno 2025 a domenica 13 luglio 2025.

Le partite della prima edizione del Mondiale per club, dato che si giocano negli Stati Uniti, si disputano fra il pomeriggio e la sera americani.

In Italia le finestre orarie sono sei, con la maggior parte delle partite che saranno visibili alle 21 di sera e alle 3 del mattino orari italiani:

18.00

21.00

00.00

2.00

3.00

4.00

STADI MONDIALE PER CLUB 2025

Sono in tutto 12 gli stadi che ospiteranno le 63 partite della Coppa del Mondo per club 2025 della Fifa negli Stati Uniti. La finale sarà giocata al MetLife Stadium, nel New Jersey, non distante da New York:

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (75 mila spettatori);

(75 mila spettatori); Cincinnati: TQL Stadium (26 mila spettatori);

(26 mila spettatori); Charlotte: Bank of America Stadium (75 mila spettatori);

(75 mila spettatori); Los Angeles: Rose Bowl Stadium (88.500 spettatori);

(88.500 spettatori); Miami: Hard Rock Stadium (65 mila spettatori);

(65 mila spettatori); Nashville: GEODIS Park (30 mila spettatori);

(30 mila spettatori); New Jersey (New York): MetLife Stadium (82.500 spettatori);

(82.500 spettatori); Orlando: Camping World Stadium (65 mila spettatori);

(65 mila spettatori); Orlando: Inter&Co Stadium (25.500 spettatori);

(25.500 spettatori); Filadelfia: Lincoln Financial Field (69 mila spettatori);

(69 mila spettatori); Seattle: Lumen Field (69 mila spettatori);

(69 mila spettatori); Washington: Audi Field (20 mila spettatori).

FORMAT COPPA DEL MONDO PER CLUB 2025

La prima Coppa del Mondo per club prevede una Fase a gironi con 8 gruppi da 4 squadre ciascuno. Le prime 2 squadre classificate di ogni girone si qualificano alla Fase ad eliminazione diretta, che parte dagli ottavi di finale e si concluderà con la finalissima il 13 luglio.

In caso di arrivo a pari punti nel girone, si terrà conto dei seguenti criteri:

scontri diretti;

differenza reti nei match tra le squadre interessate;

maggior numero di gol realizzati nei match tra le squadre interessate;

differenza reti generale;

maggior numero di gol realizzati in tutte le partite;

miglior punteggio di condotta (fair-play);

sorteggio da parte della Fifa.

La fase ad eliminazione diretta prevede confronti in gara secca. In caso di pareggio al 90’, sono previsti i supplementari e poi i rigori. Non è prevista la finale per il 3° posto.

Ogni squadra partecipante stila una lista preliminare tra 26 e 50 giocatori, di cui almeno quatrro portieri. La lista definitiva, invece, che andrà presentata entro il 10 giugno 2025, potrà essere composta tra un minimo di 26 e un massimo di 35 giocatori (di cui almeno tre portieri), da scegliere tra i 50 selezionati della prima lista provvisoria.

Per ciascuna partita però ogni allenatore potrà convocare un massimo di 26 giocatori (11 titolari e fino a 15 riserve). Sono confermate le cinque sostituzioni, con un massimo di tre finestre durante la gara (un cambio all’intervallo non rientra nelle tre finestre). Inoltre, sarà possibile una sostituzione aggiuntiva in caso di commozione cerebrale durante la partita. Nel caso si vada ai supplementari, ogni squadra avrà una sostituzione aggiuntiva e una finestra aggiuntiva.

Infine, per quanto riguarda i cartellini, scatterà la squalifica oltre che per le espulsioni anche al secondo cartellino giallo in due gare diverse. Ma i singoli cartellini gialli ricevuti nel corso del torneo saranno annullati dopo i quarti di finale.

DOVE VEDERE IL MONDIALE PER CLUB 2025 IN TV E STREAMING

Il Mondiale per Club 2025 sarà trasmesso gratuitamente in Italia da DAZN, partner principale della manifestazione, che offrirà tutte le 63 partite in diretta streaming previa registrazione senza abbonamento, e da Mediaset, che trasmetterà in chiaro una partita al giorno su Canale 5 o Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

I GIRONI

Il 5 dicembre 2024 a Miami si è svolto il sorteggio degli 8 gironi del Mondiale per club 2025:

GRUPPO A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (USA)

GRUPPO B

PSG (FRA)

Atletico Madrid (SPA)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (USA)

GRUPPO C

Bayern Monaco (GER)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

GRUPPO D

Flamengo (BRA)

ES Tunisi (TUN)

Chelsea (ING)

Los Angeles FC (USA)

GRUPPO E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (GIA)

Monterrey (MES)

INTER (ITA)

GRUPPO F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (GER)

Ulsan HD (COS)

Mamelodi Sundowns (SAF)

GRUPPO G

Manchester City (ING)

Wydad (MAR)

Al Ain (EAU)

JUVENTUS (ITA)

GRUPPO H

Real Madrid (SPA)

Al Hilal (ARA)

Pachuca (MES)

Salisburgo (AUT)

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB 2025

Fase a gironi

1ª GIORNATA

GRUPPO A

Domenica 15 giugno, ore 2.00, Miami, Hard Rock Stadium, Al Ahly-Inter Miami

Lunedì 16 giugno, ore 00.00, New York, MetLife Stadium, Palmeiras-Porto

GRUPPO B

Domenica 15 giugno, ore 21.00, Los Angeles, Rose Bowl Stadium, PSG-Atletico Madrid

Lunedì 16 giugno, ore 4.00, Seattle, Lumen Field, Botafogo-Seattle Sounders

GRUPPO C

Domenica 15 giugno, ore 18.00, Cincinnati, TQL Stadium, Bayern Monaco-Auckland City

Martedì 17 giugno, ore 00.00, Miami, Hard Rock Stadium, Boca Juniors-Benfica

GRUPPO D

Lunedì 16 giugno, ore 21.00, Atlanta, Mercedes-Benz Stadium, Chelsea-Los Angeles FC

Martedì 17 giugno, ore 3.00, Filadelfia, Lincoln Financial Field, Flamengo-ES Tunisi

GRUPPO E

Martedì 17 giugno, ore 21.00, Seattle, Lumen Field, River Plate-Urawa Red Diamonds

Mercoledì 18 giugno, ore 3.00, Los Angeles, Rose Bowl Stadium, Monterrey-INTER

GRUPPO F

Martedì 17 giugno, ore 18.00, New York, MetLife Stadium, Fluminense-Borussia Dortmund

Mercoledì 18 giugno, ore 00.00, Orlando, Inter&Co Stadium, Ulsan HD-Mamelodi Sundowns

GRUPPO G

Mercoledì 18 giugno, ore 18.00, Filadelfia, Lincoln Financial Field, Manchester City-Wydad AC

Giovedì 19 giugno, ore 3.00, Washington, Audi Field, Al Ain-JUVENTUS

GRUPPO H

Mercoledì 18 giugno, ore 21.00, Miami, Hard Rock Stadium, Real Madrid-Al Hilal

Giovedì 19 giugno, ore 00.00, Cincinnati, TQL Stadium, Pachuca-Salisburgo

2ª GIORNATA

GRUPPO A

Giovedì 19 giugno, ore 18.00, New York, MetLife Stadium, Palmeiras-Al Ahly

Giovedì 19 giugno, ore 21.00, Atlanta, Mercedes-Benz Stadium, Inter Miami-Porto

GRUPPO B

Venerdì 20 giugno, ore 00.00, Seattle, Lumen Field, Seattle Sounders-Atletico Madrid

Venerdì 20 giugno, ore 3.00, Los Angeles, Rose Bowl Stadium, PSG-Botafogo

GRUPPO C

Venerdì 20 giugno, ore 18.00, Orlando, Inter&Co Stadium, Benfica-Auckland City

Sabato 21 giugno, ore 3.00, Miami, Hard Rock Stadium, Bayern Monaco-Boca Juniors

GRUPPO D

Venerdì 20 giugno, ore 20.00, Filadelfia, Lincoln Financial Field, Flamengo-Chelsea

Sabato 21 giugno, ore 00.00, Nashville, GEODIS Park, Los Angeles FC-ES Tunisi

GRUPPO E

Sabato 21 giugno, ore 21.00, Seattle, Lumen Field, INTER-Urawa Red Diamonds

Domenica 22 giugno, ore 3.00, Los Angeles, Rosw Bowl Stadium, River Plate-Monterrey

GRUPPO F

Sabato 21 giugno, ore 18.00, Cincinnati, TQL Stadium, Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund

Domenica 22 giugno, ore 00.00, New York, MetLife Stadium, Fluminense-Ulsan HD

GRUPPO G

Domenica 22 giugno, ore 18.00, Filadelfia, Lincoln Financial Field, JUVENTUS-Wydad AC

Lunedì 23 giugno, ore 3.00, Atlanta, Mercedes-Benz Stadium, Manchester City-Al Ain

GRUPPO H

Domenica 22 giugno, ore 21.00, Charlotte, Bank of America Stadium, Real Madrid-Pachuca

Lunedì 23 giugno, ore 00.00, Washington, Audi Field, Salisburgo-Al Hilal

3ª GIORNATA

GRUPPO A

Martedì 24 giugno, ore 3.00, Miami, Hard Rock Stadium, Inter Miami-Palmeiras

Martedì 24 giugno, ore 3.00, New York, MetLife Stadium, Porto-Al Ahly

GRUPPO B

Lunedì 23 giugno, ore 21.00, Seattle, Lumen Field, Seattle Sounders-PSG

Lunedì 23 giugno, ore 21.00, Los Angeles, Rose Bowl Stadium, Atletico Madrid-Botafogo

GRUPPO C

Martedì 24 giugno, ore 21.00, Nashville, GEODIS Park, Auckland City-Boca Juniors

Martedì 24 giugno, ore 21.00, Charlotte, Bank of America Stadium, Benfica-Bayern Monaco

GRUPPO D

Mercoledì 25 giugno, ore 3.00, Orlando, Camping World Stadium, Los Angeles FC-Flamengo

Mercoledì 25 giugno, ore 3.00, Filadelfia, Lincoln Financial Field, ES Tunisi-Chelsea

GRUPPO E

Giovedì 26 giugno, ore 3.00, Seattle, Lumen Field, INTER-River Plate

Giovedì 26 giugno, ore 3.00, Los Angeles, Rose Bowl Stadium, Urawa Red Diamonds-Monterrey

GRUPPO F

Mercoledì 25 giugno, ore 21.00, Cincinnati, TQL Stadium, Borussia Dortmund-Ulsan HD

Mercoledì 25 giugno, ore 21.00, Miami, Hard Rock Stadium, Mamelodi Sundowns-Fluminense

GRUPPO G

Giovedì 26 giugno, ore 21.00, Orlando, Camping World Stadium, JUVENTUS-Manchester City

Giovedì 26 giugno, ore 21.00, Washington, Audi Field, Wydad AC-Al Ain

GRUPPO H

Venerdì 27 giugno, ore 3.00, Nashville, GEODIS Park, Al Hilal-Pachuca

Venerdì 27 giugno, ore 3.00, Filadelfia, Lincoln Financial Field, Salisburgo-Real Madrid

Fase a eliminazione diretta

OTTAVI DI FINALE MONDIALE PER CLUB 2025

Sabato 28 giugno, ore 18.00, Filadelfia, Lincoln Financial Field, 1A-2B [O1]

Sabato 28 giugno, ore 22.00, Charlotte, Bank of America Stadium, 1C-2D [O2]

Domenica 29 giugno, ore 18.00, Atlanta, Mercedes-Benz Stadium, 1B-2A [O3]

Domenica 29 giugno, ore 22.00, Miami, Hard Rock Stadium, 1D-2C [O4]

Lunedì 30 giugno, ore 21.00, Charlotte, Bank of America Stadium, 1E-2F [O5]

Martedì 1 luglio, ore 3.00, Orlando, Camping World Stadium, 1G-2H [O6]

Martedì 1 luglio, ore 21.00, Miami, Hard Rock Stadium, 1H-2G [O7]

Mercoledì 2 luglio, ore 3.00, Atlanta, Mercedes-Benz Stadium, 1F-2E [O8]

QUARTI DI FINALE MONDIALE PER CLUB 2025

Venerdì 4 luglio, ore 21.00, Orlando, Camping World Stadium, O5-O6 [Q1]

Sabato 5 luglio, ore 3.00, Filadelfia, Lincoln Financial Field, O1-O2 [Q2]

Sabato 5 luglio, ore 18.00, Atlanta, Mercedes-Benz Stadium, O3-O4 [Q3]

Sabato 5 luglio, ore 21.00, New York, MetLife Stadium, O7-O8 [Q4]

SEMIFINALI MONDIALE PER CLUB 2025

Martedì 8 luglio, ore 21.00, New York, MetLife Stadium, Q1-Q2 [S1]

Mercoledì 9 luglio, ore 21.00, New York, MetLife Stadium, Q3-Q4 [S2]

FINALE MONDIALE PER CLUB 2025

Domenica 13 luglio, ore 21.00, New York, MetLife Stadium, S1-S2