Squadre qualificate Mondiale per club 2025: le partecipanti

Dall’Europa all’Oceania, tutte le squadre che parteciperanno alla nuova competizione internazionale della Fifa: squadre qualificate Mondiale per club 2025

Scatta il conto alla rovescia per il Mondiale per club 2025, la nuova competizione internazionale per società voluta dalla Fifa, che avrà una cadenza quadriennale. La prima edizione si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Squadre qualificate Mondiale per club 2025: parteciperanno al torneo 32 squadre, divise inizialmente in 8 gruppi da 4 squadre che giocano in un girone all’italiana a partita singola.

Le prime 2 squadre di ciascun girone accederanno agli ottavi di finale. La fase a eliminazione si disputerà in gara unica, dagli ottavi fino alla finale. Non è prevista la finale per decretare chi si piazza al 3° posto.

Delle 32 formazioni che si contenderanno il trofeo, 31 sono note, mentre l’ultima sarà la vincente dello spareggio tra i Los Angeles FC e il Club America. La gara, decisa dalla Fifa dopo l’esclusione del Club León per via della violazione delle norme sulla multiproprietà, si giocherà il 31 maggio alle 19.30, ora locale (in Italia le 4.30 del 1° giugno), al BMO Stadium di Los Angeles. Se dopo i tempi regolamentari il risultato sarà ancora di parità, sono previsti i tempi supplementari e i calci di rigore.

Per l’Italia parteciperanno l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Igor Tudor, entrambe in base al ranking FIFA.

SQUADRE QUALIFICATE MONDIALE PER CLUB 2025 – UEFA (EUROPA)

L’Uefa porta al Mondiale per club 2025 12 squadre, fra cui le 3 vincitrici delle ultime 4 edizioni della Champions League e 9 squadre qualificate per il ranking.

VINCITRICI CHAMPIONS LEAGUE

Chelsea (vincitrice 2021); Real Madrid (vincitrice 2022 e 2024); Manchester City (vincitrice 2023).

QUALIFICATE PER IL RANKING

Bayern Monaco PSG INTER Porto Benfica Borussia Dortmund JUVENTUS Atletico Madrid Salisburgo

SQUADRE QUALIFICATE MONDIALE PER CLUB 2025 – CONMEBOL (SUDAMERICA)

La CONMEBOL porta al Mondiale per club 2025 6 squadre: di queste 4 sono le vincitrici delle ultime 4 edizioni della Copa Libertadores e 2 hanno ottenuto la qualificazione tramite il ranking.

VINCITRICI COPA LIBERTADORES

Palmeiras (2021) Flamengo (2022) Fluminense (2023) Botafogo (2024)

QUALIFICATE PER IL RANKING

River Plate Boca Juniors

SQUADRE QUALIFICATE MONDIALE PER CLUB 2025 – CAF (AFRICA)

Alle squadre della CAF sono riservati 4 posti, di cui 2 per le vincitrici delle ultime 3 edizioni della Champions africana e 2 in base al ranking.

VINCITRICI CHAMPIONS LEAGUE AFRICANA

Wydad AC (MAR) – vincitrice 2021/22 Al Ahly SC (EGI) – vincitrice 2020/21 e 2022/23

QUALIFICATE IN BASE AL RANKING

Espérance Sportive de Tunis (TUN) – in finale della Champions africana con l’Al Ahly già qualificata; Mamelodi Sundowns (SAF).

SQUADRE QUALIFICATE MONDIALE PER CLUB 2025 – AFC (ASIA)

L’AFC porta al Mondiale per club 2025 4 squadre, le 3 vincitrici delle ultime 4 edizioni della Champions League asiatica e una squadra attraverso il ranking.

VINCITRICI CHAMPIONS LEAGUE ASIATICA

Al Hilal SFC (Arabia Saudita) – vincitrice 2021

– vincitrice 2021 Urawa Red Diamonds (Giappone) – vincitrice 2022

– vincitrice 2022 Al Ain (Emirati Arabi Uniti) – vincitrice 2023/24

QUALIFICATA IN BASE AL RANKING

Ulsan (KOR)

SQUADRE QUALIFICATE MONDIALE PER CLUB 2025 – CONCACAF (NORD E CENTRO AMERICA)

La CONCACAF iscrive al Mondiale per club 2025 4 squadre, ovvero le 3 vincitrici di 3 delle ultime 4 edizioni della Champions Centro-nord americana, più la vincente dello spareggio fra Los Angeles FC e Club America (in sostituzione del Club León).

VINCITRICI CHAMPIONS LEAGUE NORD-AMERICANA

CF Monterrey (MEX) – vincitrice 2021

– vincitrice 2021 Seattle Sounders FC (USA) – vincitrice 2022

– vincitrice 2022 Spareggio Los Angeles – Club America (USA)

Pachuca – vincitrice 2024

SQUADRE QUALIFICATE MONDIALE PER CLUB 2025 – OCN (OCEANIA)

Al Mondiale per club 2025 la OCN iscrive una sola squadra tramite ranking.

QUALIFICATA IN BASE AL RANKING