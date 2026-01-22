Loftus Cheek via dal Milan? Rossoneri avvisati: sirene dalla Premier League! Ecco chi vuole il centrocampista, Tare intanto si muove per i rinnovi

Il mercato di gennaio del Milan si accende improvvisamente intorno al nome di Ruben Loftus-Cheek. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Aston Villa ha messo prepotentemente nel mirino il centrocampista inglese. Il club di Birmingham, costretto a tornare sul mercato a causa del grave infortunio occorso a Boubacar Kamara (stagione finita per il mediano francese), ha individuato nell’ex Chelsea il rinforzo ideale per la propria mediana. Loftus-Cheek, in questa stagione, si è rivelato un jolly tattico imprescindibile per Massimiliano Allegri: il tecnico livornese lo ha schierato con successo come mezzala di inserimento, esterno a tutta fascia e persino come centravanti d’emergenza, sfruttando il suo strapotere fisico.

Tuttavia, strappare il gigante londinese ai Rossoneri appare un’impresa ardua. Nonostante l’ambizione del giocatore di riconquistare la maglia della Nazionale in ottica Mondiale, il suo feeling con l’ambiente milanese e con l’allenatore è ai massimi storici. Anzi, l’entourage del calciatore ha già avviato i primi colloqui con la dirigenza di Via Aldo Rossi per discutere un eventuale rinnovo. Una cessione verrebbe valutata solo di fronte a un’offerta “irrinunciabile”, anche perché rimpiazzare un elemento così duttile a gennaio sarebbe un rebus complesso.

Il fronte rinnovi è caldissimo anche per altri pilastri della rosa. Il Direttore Sportivo Igli Tare ha avviato i contatti per blindare Fikayo Tomori, leader difensivo inglese, mentre per la firma di Mike Maignan si attende solo il via libera definitivo, legato a dettagli sulle commissioni per il portiere francese. In entrata, sebbene la difesa sembri completa, i radar del Diavolo restano accesi per le occasioni last minute: non è mai tramontata del tutto la suggestione Federico Gatti, centrale della Juventus, anche se la pista resta difficile.

Intanto, la squadra prepara la delicata trasferta di Roma sotto lo sguardo di Gerry Cardinale, ieri in visita a Milanello. L’attenzione dello staff medico è rivolta ad Alexis Saelemaekers: l’esterno belga ha lavorato a parte per un fastidio all’adduttore. Se non dovesse recuperare, Allegri è pronto a lanciare sulla destra del 3-5-2 il giovane Zachary Athekame o adattare lo stesso Loftus-Cheek. Certe, invece, le maglie da titolare in mezzo al campo per il veterano Luka Modric e il mediano Youssouf Fofana.